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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

جيروم باول
جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الخميس، إنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.

وقال باول، في جلسة استماع أمام اللجنة المالية في الكونجرس الأمريكي، “ نحتاج إلى مواصلة الرقابة على البنوك”.

وبالأمس، حذر باول من أنه وجميع الأعضاء الآخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة يتوقعون رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم.

وكان التنازل الوحيد الذي قدمه هو أنه يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك بالوتيرة السريعة التي ميزت رفع أسعار الفائدة 10 السابقة منذ مارس 2022.

وقال باول: “بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، قد يكون من المنطقي رفع أسعار الفائدة ولكن القيام بذلك بوتيرة أكثر اعتدالا”.

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واستجوب أعضاء اللجنة باول حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك الاضطرابات المصرفية في مارس.

وأقر باول بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى دعم ممارساته التنظيمية والإشرافية.

وتراجعت بورصة وول ستريت، اليوم الخميس، في تعاملات حذرة حيث من المقرر أن يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شهادته، بعد يوم من تمسكه بموقفه المتشدد بشأن رفع أسعار الفائدة أمام لجنة بمجلس الشيوخ.

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