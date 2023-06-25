برلمانى : توطين صناعة المستلزمات الطبية تلبي احتياجات السوق المحلى

قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد وجود العديد من التحديات الإقتصادية العالمية، ومنها سعر الدولار، مما دفع الدول إلي البحث عن حلول فعالة لمواجهة هذه التحديات وكان من أهمها توطين الصناعة لا سيما الصناعات التكنولوجية.

تلبية إحتياجات السوق المحلي

و أضاف “ رضوان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية باستثمارات 600 مليون جنيه، ستسهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي من هذه المتطلبات في ظل وجود استهلاك ضخم من المستلزمات الطبية.

و أستطرد النائب : الفترة الماضية شهدت وجود مشكلة في المستلزمات الخاصة بأشرطة الفحوصات التي يتم إجراءها بالمعامل، كما أنه في كثير من الأحيان توجد صعوبة في توفيرها بالأسواق في ظل الإعتماد علي استيرادها من الخارج، لذا فإن خطوة توطين صناعتها تعد إنجازا كبيرا يدعم النهوض بالمنظومة الصحية.

ولفت البرلماني، إلي أهمية الإستمرارية في نهج توطين الصناعة المحلية بإعتبارها قضية أمن قومى، والتطلع إلي التصدير وليس الإقتصار علي السوق المحلي حيث يعد ذلك قيمة مضافة لصناعة حيوية مثل المستلزمات الطبية.

واجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية للاستماع الى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كافة التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال والمهندس أحمد سليمان نائب الرئيس و المدير التنفيذي ومن الجانب الياباني السيد ياميشتا وتانسويا أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة ٦٠٠ مليون جنيه على مساحة ٣٥٠٠م٢، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري، وخاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير حيث تنوى الشركة تخصيص ٧٠% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ونوه رئيس الهيئة بأن ازدياد طلبات الاستثمار المحلى والأجنبي تعد ثمرة الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي فضلا عن الحوافز والتيسيرات الكبيرة والتطوير الإجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة و كل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج.