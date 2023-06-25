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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش في بدر

صدى البلد

 


قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش في بدر.

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج في مجال مكافحة المخدرات التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط (4 أشخاص) حال إستقلالهم سيارة "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – عدد 4 هواتف محمولة)..وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تجديد حبس الأجهزة الامنية الهواتف المحمولة هواتف محمولة هواتف المحمول قسم شرطة بدر مباحث القاهرة مديرية امن القاهرة

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