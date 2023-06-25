طارق الشناوي: الصراع بين أفلام العيد سيكون شرسا

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك 4 أفلام معروضة في العيد هي “تاج، بيت الروبي، البعبع، ومستر إكس”، متابعا:" هناك نوعين من الجمهور، وهم جمهور العيد وجمهور السينما".



وأضاف “طارق الشناوي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أن الصراع بين أفلام العيد سيكون شرسًا خلال موسم العيد، وفكرة طرح فيلم بيت الروبي قبل العيد مرتب لها، متابعا: اللي دخل فيلم بيت الروبي هو جمهور السينما.

وأكمل:" تامر حسني هو أول مطرب يتحول لـ سوبر هيرو..وإيرادات أفلام تامر حسني ضخمة، متابا:هو المطرب الوحيد بعد العندليب عبدالحليم حافظ الذي لديه مشروع سينمائي، وسيكون له رصيد في السينما".





واسترسل: “تامر مطرب لديه موهبة التمثيل، وعليه ينحي جانبًا أنه يكتب، ويكتفي بالتمثيل والغناء ويمكنه الاستفادة من خبرته التي اكتسبها من عمله ويضيفها مع الكاتب والمخرج”..متابعا:" الممثل الذكي هو اللي يعرف يختار".

أطالب تامر حسني بعدم تبديد طاقته في الكتابة والإخراج..حتى وإن كان لديه خبرة"، منوها بأن



وأوضح: هناك أخبار متضاربة حول مشاركة الفنان محمد عادل إمام، في جزء ثاني من فيلم شمس الزناتي، لكني لا اعتقد أن يعيد محمد عادل إمام التجربة، والخبر كان فيه تردد وليس فيه تأكيد".