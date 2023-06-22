طارق الشناوي يعلن أسماء مديري مهرجان الجونة فى دورته السادسة وموعد افتتاحه

أعلن الناقد الفني الكبير طارق الشناوي عن أسماء مديري مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة وذلك من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



وكتب الشناوي قائلا: الخبير السينمائي انتشال التميمي صار مديرا عاما لمهرجان الجونة وتولت المخرجة ماريان خوري مسؤولية المدير الفني وعمر و المنسي مدير تنفيذي الدورة السادسة تفتتح يوم 13 أكتوبر، ويقام المهرجان تحت رعاية رجل الأعمال سميح ساويرس

وتابع الشناوي: انتظر الدورة السادسة بعد غياب عام … يجب ان ندرك ان اكبر حافز لنجاح مهرجان القاهرة هو مهرجان الجونة …النجاح هو اهم حافز وعدوي حميدة للنجاح ليتنا ندرك ذلك في كل مناحي الحياة كل انتصار يحققه المنافس يحرك بداخلك كل عوامل المقاومة هل وصلت الرسالة.





فتح باب التقديم للدورة السادسة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن فتح باب التقديم للدورة السادسة من "منصّة الجونة السينمائية" المقرر انعقادها من 15 إلى 19 أكتوبر 2023 في مدينة الجونة. 15 يوليو 2023 هو الموعد النهائي للتقدّم بالمشاريع في مرحلة التطوير. أما الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج فآخر يوم للتقدم هو 1 أغسطس.

واختارت منصة الجونة السينمائية في دورتها الخامسة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشّحت هذه المشاريع لجوائز تُقدَّر بـ300 ألف دولار أمريكي، من تقديم المهرجان ورعاته وشركائه.

تألفت لجنة تحكيم "منطلق الجونة السينمائي" من المنتج والناقد اللبناني محمد سويد، والمدير التنفيذي السابق للمؤسسة الهندية الوطنية لتطوير الأفلام نينا لاث جوبتا، والمخرج والسيناريست المغربي إسماعيل فروخي.

نال مشروع "ربع يوم خميس في الجزائر العاصمة" (فرنسا) لصوفيا جاما جائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير، بينما فاز فيلم "تلك الأشجار الغريبة" (فلسطين) لهند شوفاني بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، بينما أُسنِدت للمشاريع الآتية جوائز "المنطلق” الأخرى: "خمسين متر" ليمنى خطاب (مصر) "هايش مايش" لهشام العسري (المغرب)، "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" لمراد مصطفى (مصر)، "نساء حياتي" لزهراء غندور (العراق - سويسرا)، "البحث عن ودي" لسارة الشاذلي (مصر)، "أغنية للصيف والشتاء" لطلال ديركي، الذي تغير عنوانه كفيلم ليصبح "تحت سماء دمشق" (سوريا، الدنمارك، ألمانيا أمريكا)، "جنائن معلقة" لأحمد ياسين الدراجي (العراق - المملكة المتحدة - فلسطين)، "خط فاصل" لرين رزوق (لبنان)، "محبون سعداء" لهشام العسري (فرنسا - المغرب) و"حتى يتنفس البحر" لزين دريعي (الأردن - السويد - كندا - فرنسا)