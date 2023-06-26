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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماز عبد الغني يعلق علي أغنية "يالا" بالذكاء الاصطناعي بصوت يشبه صوت الهضبة

من البرنامج
من البرنامج

علق الملحن ماز عبد الغني السيد، علي أغنية "يالا" بالذكاء الاصطناعي بصوت يشبه صوت الهضبة عمرو دياب، قائلا "الذكاء الاصطناعي دا كويس جداً عشان كده حبيت أجرب الأغنية دي وانا مطلبتش من الذكاء الاصطناعي اني مطلبتش صوت معين".

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وأضاف "ماز عبد الغني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه هو من قام باختراع هذا الصوت، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يستطيع صناعة اصوات كثيرة من أصوات الرجال والسيدات والأطفال.

وتابع ماز عبد الغني السيد، أن المطرب الذي قام بالغناء في بداية هذه الأغنية هو مصطفي جمال قبل تحويل الأغنية بالذكاء الاصطناعي ليصبح الصوت شبيه لصوت عمرو دياب.

الذكاء الاصطناعي الهضبة عمرو دياب الذكاء الاصطناعي والروبوتات قناة ام بى سى مصر مصطفي جمال

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