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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منافس لـ آيفون.. تسريب سعر هاتف Nothing Phone 2 القادم

هاتف Nothing Phone
هاتف Nothing Phone (2)

كشفت تسريبات سعر هاتف Nothing Phone (2) القادم من شركة Nothing البريطانية، والمقرر صدروه في الربع الثالث من العام الحالي، حيث سيضم الهاتف عددا من التغييرات الكبيرة والتحسينات القوية أبرزها معالج ضمن أفضل المعالجات لهواتف أندرويد. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Nothing Phone (2) سيتوفر في الأسواق الأوروبية من سعر 729 يورو وذلك لنسخة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت، و 12 جيجابايت / 512 جيجابايت سيبدأ من 849 يورو. 

 

وسيعمل هاتف Nothing Phone (2) بمعالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وقد تصل لـ 1 تيرابايت،  نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم  Nothing OS 2.0.

 

وسيأتي هاتف Nothing Phone (2) بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ،قياس 6.7  بوصة ، مع دقة 1080 × 2400 بيكسل ، وجودة +FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية  وزجاج Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

وسيحتوي هاتف Nothing Phone (2) على بطارية سعة 4700 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ، مع كاميرا مميزة بمستشعرات من نوع  مستشعر Sony IMX766 ، من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ، وتحسين لأوضاع التصوير الليلي.        

 

 

 

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