فهيم عمر: التحكيم ساعد نادي زد على الصعود إلى الدوري الممتاز.. فيديو

صرح الحكم الدولي السابق فهيم عمر بأن اتحاد الكرة ساعد نادي "زد" بعض الشيء في التأهل إلى الدوري الممتاز هذا الموسم من خلال تعيينات الحكام.

وأشار عمر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن اتحاد الكرة لا بد أن يكون عادلًا في تعييناته للحكام تحديدًا في القسم الثاني.

ووجه فهيم عمر، الذي يتولى منصب مدير الكرة في نادي الترسانة، اتهامًا خفيًا لاتحاد الكرة بمساعدة نادي "زد" على الصعود إلى الدوري الممتاز قائلًا: "نادي زيد كان بيروحله أفضل الحكام في كل المباريات، وأطالب اتحاد الكرة بالكشف عن قائمة الحكام الذين أداروا لقاءات نادي زد الـ30 هذا الموسم".

وأضاف عمر أنه كان يتم الإتيان بحكام مبتدئين لإدارة عدد من مباريات الترسانة هذا الموسم، مضيفًا أن الترسانة فقد أكثر من 12 نقطة هذا الموسم بسبب التحكيم.

وتابع قائلًا: "أطالب العدالة في توزيع الحكام في دوري القسم الثاني بين جميع الفرق".

وحول أفضل الحكام في هذا الموسم، وفقًا لوجهة نظره، أشار عمر إلى أن من بين الحكام الذين نالوا إعجابه هذا الموسم الحكم حماده القلاوي.

وأضاف فهيم عمر أن عبد الرحمن صالح كراوش سيكون من أفضل حكام مصر في الفترة المقبلة، وهو لا يزال يقوم بالتحكيم في دوري الدرجة الثانية، ولم يتم تصعيده بعد إلى الدوري الممتاز.

https://www.youtube.com/watch?v=xgIt4vtzRtc