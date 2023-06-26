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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أعلى عائد منذ إنشائها.. هيئة الأوقاف تحقق 2مليار و266 مليون جنيه أرباحا وإيرادات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حققت هيئة الأوقاف المصرية، أعلى عائد سنوي منذ إنشائها خلال هذا العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م ( ٢ مليار و ٢٦٦ مليون جنيه ) أرباحا وإيرادات بزيادة  قدرها ( ٢٣١ مليون جنيه ) عن العام الماضي بنسبة زيادة قدرها ٣٥ ، ١١ ٪.

 

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحية لكل من أسهم بفكر أو جهد أو عرق أو ثابر لأجل تحقيق هذا الإنجاز.

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وتابع وزير الأوقاف: وبإذن الله تمضي الهيئة قدما لتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة التي أعادت للوقف اعتباره وسخرت إمكاناتها وأدواتها لصيانته والحفاظ عليه ودعم وسائل وأدوات استثماره واستيداء حقوقه مؤكدة أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم وأن شرط الواقف كنص الشارع من حيث الالتزام به والوقوف عند حدوده، وأن عائد ريع الوقف لمصارفه الشرعية وفق شروط الواقفين ، وأن جميع معاملاته تكون بالقيمة السوقية العادلة لصالح ما أوقف له أو عليه .

هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي منذ إنشائها

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