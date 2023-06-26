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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيلفي رومانسي.. إمام عاشور يتألق برفقة زوجته

إمام عاشور
إمام عاشور

نشر إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهر إمام عاشور في صورة سيلفي برفقه زوجته، من داخل السيارة، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

 

وفي سياق آخر، قدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما أفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

الإغراءات المالية تُهدد بقاء إمام في ميتلاند

وأشار شبانة إلى أن ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور، لكن الإغراءات المالية الكبيرة تُهدد استمرار اللاعب في صفوف الفريق.

واختتم شبانة: «بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي؛ من أجل دوري أبطال إفريقيا، ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين، مثل فخر الدين بن يوسف».

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