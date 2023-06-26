رغم تحذيرات واشنطن.. السفارة الأمريكية تتواصل مع موسكو بشأن تمرد فاجنر.. ما السبب؟

كشفت موسكو، اليوم الاثنين، أن السفارة الأمريكية في روسيا تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بتمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، اتصلت السفارة الأمريكية في موسكو بوزارة الخارجية الروسية لمناقشة أمن البعثة الدبلوماسية فيما يتعلق بتمرد فاجنر في روسيا، حسبما قال مصدر مطلع اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال رده على سؤال عما إذا كانت السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي اتصلت بوزارة الخارجية الروسية بشأن أمن السفارة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بسبب تمرد قائد فاجنر يفجيني بريجوزين.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية فرضت على سفاراتها بالخارج الصمت بشأن الأحداث بروسيا.

وأعطت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات صارمة لسفاراتها في الخارج لتظل صامتة بشأن الأحداث الجارية الآن في روسيا، موضحة أن الحكومة الأمريكية ليس لديها نية للمشاركة.

وفي رسالة تم توجيهها إلى السفارات الأمريكية، طلبت وزارة الخارجية منها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث.

وقالت "إذا اتصل الدول المضيفة للتعليق، يجب أن تنقل السفارات أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطور الوضع وأن الولايات المتحدة ليس لديها نية لإشراك نفسها في هذا الأمر".

وجاء في الرسالة أنه "فيما يتعلق بالحكومات المضيفة، يجب على رؤساء البعثات وموظفي السفارات عدم إشراك مسؤولي الحكومة المضيفة بشكل استباقي دون إذن مسبق من واشنطن".

كما يجب ألا ترد البعثات مباشرة على أي استفسارات صحفية".