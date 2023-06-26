عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تحذيرات واشنطن.. السفارة الأمريكية تتواصل مع موسكو بشأن تمرد فاجنر.. ما السبب؟

علم أمريكا
علم أمريكا

كشفت موسكو، اليوم الاثنين، أن السفارة الأمريكية في روسيا تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية فيما يتعلق بتمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، اتصلت السفارة الأمريكية في موسكو بوزارة الخارجية الروسية لمناقشة أمن البعثة الدبلوماسية فيما يتعلق بتمرد فاجنر في روسيا، حسبما قال مصدر مطلع اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال رده على سؤال عما إذا كانت السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي اتصلت بوزارة الخارجية الروسية بشأن أمن السفارة فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بسبب تمرد قائد فاجنر يفجيني بريجوزين.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الخارجية الأمريكية فرضت على سفاراتها بالخارج الصمت بشأن الأحداث بروسيا.

وأعطت وزارة الخارجية الأمريكية تعليمات صارمة لسفاراتها في الخارج لتظل صامتة بشأن الأحداث الجارية الآن في روسيا، موضحة أن الحكومة الأمريكية ليس لديها نية للمشاركة.

وفي رسالة تم توجيهها إلى السفارات الأمريكية، طلبت وزارة الخارجية منها عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث.

وقالت "إذا اتصل الدول المضيفة للتعليق، يجب أن تنقل السفارات أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطور الوضع وأن الولايات المتحدة ليس لديها نية لإشراك نفسها في هذا الأمر".

وجاء في الرسالة أنه "فيما يتعلق بالحكومات المضيفة، يجب على رؤساء البعثات وموظفي السفارات عدم إشراك مسؤولي الحكومة المضيفة بشكل استباقي دون إذن مسبق من واشنطن".

كما يجب ألا ترد البعثات مباشرة على أي استفسارات صحفية".

موسكو السفارة الأمريكية روسيا الخارجية الروسية فاجنر الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

جبالى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى 2023 .. الحبس 5 سنوات عقوبة غش اللحوم

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023|معلم ينشر الإجابات الصحيحة ويؤكد سهولة الأسئلة

في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

يوم التروية.. هل يجوز للحاج ترك المبيت بمنى والذهاب إلى عرفات مباشرة

حضور تاريخي.. ماذا ناقش السيسي ومودي في أول زيارة له للقاهرة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ