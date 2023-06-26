عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

100 ألف جنيه للمخالفين.. إجراءات جديدة لتحديد المناطق المتميزة بـ قانون البناء

غرامة مالية
غرامة مالية

تضمن قانون البناء، عدة إجراءات جديدة لتحديد المناطق ذات القيمة المتميزة ، و فرض القانون غرامة مالية تصل 100 ألف جنيه لمن يخالف أحكام القانون . 

في هذا الصدد ، نصت المادة 32 من القانون على أن يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيمها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشآت.

 

لايفوتك|| 

 

txt

بعد تحرك البرلمان.. 1500 جنيه غرامة للسائقين في عيد الأضحى بهذه الحالة

txt

مشروع قانون مخالفات البناء يحدد شروط توصيل المرافق للعقارات.. تعرف عليها

وتحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وطبقًا للقانون ، لا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة. ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة فى المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

وللمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

قانون البناء المناطق ذات القيمة المتميزة غرامة مالية غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

حقيقة وفاة طالب زفتى بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الاثنين

إيران تتفاوض مع الإمارات والسعودية بشأن المناطق الحرة

بسبب العيد.. مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو

زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يكشف دلالات تمرد فاجنر ضد روسيا

بـ إجراءات رسمية | الدولة تتحرك لحماية نهر النيل من النحر

أوكرانيا : نصف الناتو مستعدون لضم أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ