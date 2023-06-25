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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تحرك البرلمان.. 1500 جنيه غرامة للسائقين في عيد الأضحى بهذه الحالة

غرامة للسائقين في
غرامة للسائقين في عيد الأضحى

يشهد عيد الأضحى المبارك ارتكاب عدد من سائقي السيارات مخالفات عدة بشأن زيادة سعر أجرة المواصلات على المواطنين،مستغبين بذلك زحمة العيد وكثرة عدد المسافرين والمقبلين على التنقل في اجازة العيد.

وفي هذا الاطار شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات برلمانية من النائب شحاتة أبو زيدحيث أعلن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وتوجيهه  إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية من اجل شديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال في طلبه أنه في  أيام العيد تزدحم مواقف السيارات وذلك لإقبال العديد من المواطنين على السفر لبلادهم؛ الأمر الذي يستغله بعض السائقين ويقومون باستغلال المواطنين عن طريق زيادة تعريف الركوب.

وأشار ابو زيد إلى أن محاولات استغلال السائقين لرفع تعريفة الركوب يمكن ردعها عن طريق قيام الحكومة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين.

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات  

 

جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .

و يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

7ـ الاعتداء على رجال المرور

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

9ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

10ـ السير بدون فرامل

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