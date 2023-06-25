فسح على قد الإيد.. أماكن للخروج فى إجازة عيد الأضحى المبارك

يسعى الكثير من المواطنين الاستعداد لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع الأهل والأصدقاء وأيضا يستعدون لإعداد الخطط للتنزه والخروج خاصة فى ظل وجود بعض الحدائق والمنتزهات العامة المجانية التي تعد وسيلة ترفيه يقبل عليه الجمهور وقت الإجازات.



فسح علي قد الإيد



وهناك الكثير من الأماكن التي يمكن تمضية الوقت الممتع بها فمثلا يوجد حديقة الأزهر وحديقة الحيوان والتي يتم دخولها بأسعار رمزية وأيضا والحديقة الدولية والحديقة اليابانية وحديقة الفسطاط أو الأسماك أو الأورمان.

وهناك أيضا العديد من المناطق الأخري كممشى أهل مصر، يمكن من خلاله الاستمتاع بالمناظر الرائعة على كورنيش النيل، وأيضا الميريلاند، وهو منتزه مليئ بالأشجار الخضراء والمرافق المميزة، مثل البحيرة المائية وعروض الدلافين وشلالات صخرية، ومطاعم وكافيهات وملاهي للأطفال.

فسح عيد الأضحى فى برج القاهرة

أما لعشاق الأماكن المرتفعة فإن برج القاهرة بعد واجهة مفضلة لتمضية الوقت حيث يمكن من خلاله رؤية العاصمة من أعلى نقطة بها، ويوجد مطعم بداخله على شكل دائري.



وتتوافر العديد من أماكن الفسح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك فى كافة المحافظات ففي مرسى علم توجد العديد من الشوارطئ مثل أبو دباب وشرم اللولي ومرسى مبارك والقلعان، حيث الرمال الناعمة ومياه صافية لامعة.

وفى الإسماعيلية يمكن للمواطنين التنزه عبر الشواطئ المجانية والعامة وفى كفر الشيخ يوجد كورنيش بحيرة البرلس في مدينة بلطيم.





موعد عيد الأضحى في مصر

يصادف عيد الأضحى 2023 فلكيا، يوم الأربعاء 28 يونيو أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون أول ايام عيد الأضحى المبارك 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمنح العاملين في القطاع الحكومة علي إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 7 أيام تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتي الاثنين 3 يوليو كاجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 حيث يمكن استغلال فترة الإجازة لقضاء العطلة الصيفية والتنزه .

وفيما يخص إجازة العاملين في القطاع الخاص يحصلون علي إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 27 يونيو وحتي الأحد 2 يوليو ويحل أول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر يوم الأربعاء 28 يونيو.

- تحل وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو

- يحل أول أيام عيد الأضحى 2023 في مصر يوم الأربعاء 28 يونيو.

- ويأتي ثاني أيام عيد الأضحى في مصر الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

- أما ثالث أيام عيد الأضحى يكون الجمعة 30 يونيو.