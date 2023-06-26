فترة حكم صعبة | خبير : نهضة الإخوان طلعت فنكوش .. فيديو

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعة الإسلامية، إن السنة التي حكم فيها جماعة الإخوان كانت علامة ليتعرف الشعب المصري بوضوح أن الجماعة لم يكن لها مشروع، وليس لديهم مشروع اقتصادي.

وتابع ماهر فرغلي ، خلال لقائه لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية" دي إم سي" :الشعب عرف أن حوار النهضة ده فنكوش وأن الناس دي واجهت أزمة في المواطنة والتصورات السياسية .

وأوضح " فرغلي " ، أن فترة حكم الاخوان كانت كاشفة في كل شيء عن هذا التنظيم ، والجماعات الحليفة لها ، والشعب المصري تحمل هذه السنة بصعوبة .

وأكمل : جميع طوائف الشعب شارك في ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابية ، وحاول بعدها الإخوان عمل تفجيرات متعمدة لإرهاب الدولة والشعب.

