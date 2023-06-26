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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ملكة الفواكه لم تتأخر في الظهور.. أسعار وأنواع المانجو بالأسواق

صدى البلد

ملكة الفواكه.. تعد المانجو من أكثر الفواكه المحببة لدى المصريين، وبدأت المانجو تنتشر بالأسواق بأنواعها المختلفة، وكل نوع منها له مذاقه الخاص والذي يميزه عن النوع الآخر، كما تختلف أسعارها على حسب النوع.

إنتاج المانجو

 

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن إنتاجنا من المانجو هذا العام غير وفير نظرا لأن المحصول  تعرض للسقوط قبل نضجه ، كذلك فإن الطقس والأحوال الجوية لم تأت فى صالح المحصول وبالتالى قلة إنتاجية المانجو هذا الموسم.

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن فاكهة المانجو لم تتأخر فى الظهور هذا الموسم حيث بدأت تظهر بالفعل ولكن أنواع معينة ، وكل المتواجد حاليا هى مانجو الصعيد ومازالت مانجو الإسماعيلية لم تظهر حتى الآن ، موضحًا أن الوقت الطبيعي لظهور المانجو فى شهر أغسطس.

وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن حدائق المانجو في مصر تتخطى الـ300 ألف فدان، وتستحوذ الإسماعيلية وحدها على نحو 120 ألف فدان منها.

ظهور المانجو

 

وأضاف أن محصول المانجو تظهر بشائره في شهر يونيو، ولكن ذروة الإنتاج في أواخر شهر يوليو ويستمر في الأسواق حتى نهاية العام، حيث تظهر الأنواع المحلية مثل المبروكة والزبدية والعويس والسكري والتيمور حتى شهر أكتوبر، فيما تنضج الأنواع الأجنبية كالكيت والناعومي في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام.

 

أسعار المانجو
 

وقال نقيب الفلاحين إن أسعار المانجو لدى تاجر التجزئة تبدأ من 35  لتصل إلى 50 جنيها على حسب النوع، مضيفًا أن أشجار المانجو من الأشجار المعمرة دائمة الخضرة، ومن أشهر أنواعها وأعلاها سعرا في مصر الفص والعويسي، فيما تكون الأنواع السكري والزبدية أقل سعرا، وتعد ثمار المانجو ملكة الفواكه وهي غنية بالفيتامينات والبروتين والعناصر الغذائية المختلفة، وهي لذيذة المذاق ولذا تعتبر من أهم فاكهة الصيف

 

أسعار المانجو بسوق العبور 

كيلو مانجو عويس من : 20 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو مانجو هندي من :20 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو مانجو تيمور من : 20 إلى 30 جنيها.

سعر كيلو مانجو زبدية من : 14 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو بلدي من : 9 إلى 15جنيها.

سعر كيلو مانجو فونس من : 20 إلى 35 جنيها.

سعر كيلو مانجو فص من : 30 إلى 60 جنيها.

سعر كيلو مانجو دبشه من : 14 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو سكري من : 15 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو مانجو سنارة من : 14 إلى 20 جنيها.

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