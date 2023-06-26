تفاصيل مبادرة الحكومة اليمنية لفك الحصار عن مدينة تعز

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن مبادرة جديدة لفتح بعض الطرق في محافظة تعز والمغلقة من قبل جماعة الحوثيين، ضمن حصارها المفروض على المحافظة منذ نحو ثماني سنوات.

وبحسب وسائل إعلام قدمت لجنة التفاوض الحكومية لفتح طرق تعز في بيان صحفي، مبادرة جديدة شملت فتح 5 طرق وخطوط رئيسية.

وأضافت "نفياً لمزاعم الحوثيين بشأن رفض اللجنة فتح الطرق في تعز، فإننا نقدم هذه المبادرة لفتح بعضها والمغلقة من قبل الجماعة".

وأوضح البيان، أن المبادرة تتضمن فتح 5 طرق من وإلى المحافظة وهي:

1- طريق سوفتيل – الجهيم – مسجد الصفا – زيد الموشكي

2- طريق السمن والصابون – المطار القديم – بئر باشا

3- طريق كرش – الراهدة – الحوبان – جولة القصر – عقبة منيف

4- مفرق الذكرة – الستين – مفرق العدين – سوق الرمادة – الحوجلة – عصيفرة

5- طريق الحوبان – جولة القصر – وادي صالة – صالة .

وأبدت اللجنة استعدادها لبحث آليات التنسيق لاستقبال القادمين للمدينة أو المغادرين منها وتشكيل لجان مشتركة لحل أي إشكالات في حالة فتح هذه الطرق.

وأشار البيان، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً، السبت، للوقوف أمام استمرار جماعة الحوثيين في فرض حصارها على مدينة تعز وإغلاق كافة الطرق والمعابر منها وإليها، رغم كل الاتفاقيات وجولات المفاوضات، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ضرورة "ممارسة أقصى الضغوط على الجماعة لفك حصارها عن المدينة، حيث إنها تستغل ذلك كورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى".

واتهمت لجنة التفاوض الحكومية جماعة الحوثي بتعمدها إذلال أبناء تعز وتلذذها بمعاناتهم اعتقادا منها أنها تنتصر على هذه المدينة وشموخ أبنائها.

وأكدت لجنة التفاوض الحكومية ، أنها تطرح باستمرار على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي أن حصار تعز ملف إنساني بحت.

وشددت اللجنة ، على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الحوثيين الذين يستخدمون حصار تعز ورقة سياسية لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى.