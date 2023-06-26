مرعى البريمو وع الزيرو | 4 أفلام تنتظرها السينمات بعد عيد الأضحى

يشهد الموسم السينمائي الصيفي عرض عدد كبير من الأعمال الأفلام السينمائية والتى من المقرر طرحها خارج موسم عيد الأضحى وأبرزها فيلم مرعى البريمو، وع الزيرو، وأبو نسب، ووش فى وش

أبو نسب

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب، وذلك استعداد لعرضه نهاية فصل الصيف.

ويصور إمام خلال هذه الفترة داخل أحد الفنادق الخاصة، حيث أن المشاهد التى يقوم بتصويرها تجمعه بالفنانة ياسمين صبري وماجد الكدواني بطلي العمل.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ع الزيرو

حددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيزو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، اواخر شهر يوليو موعد لطرحه فى السينمات .

وكانت قد أصدرت "العدل جروب" بيانا بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو) ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله.".

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مرعى البريمو

قارب الفنان محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “مرعى البريمو” وذلك تمهيدًا لعرضه فى شهر أغسطس المقبل.

ويتبقى للفنان محمد هنيدى وباقى فريق العمل ثلاثة أيام فى التصوير حيث يبدأ بعدها المخرج سعيد حامد مرحلة المكساج والمونتاج.

ونشر الفنان محمد هنيدى البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “مرعي البريمو” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وش فى وش

يواصل أبطال فيلم “وش في وش” تصوير باقي مشاهد الفيلم، والذي من المقرر عرضه في موسم الصيف، وكانت الشركة قد بدأت تصوير الفيلم في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.