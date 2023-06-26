صور جديدة من فيلم "وش في وش" لـ محمد ممدوح وأمينة خليل

كشفت الشركة المنتجة لفيلم وش في وش من بطولة كل من محمد ممدوح وأمينة خليل عن عدد من الصور الخاصة بالعمل المقرر طرحه خلال القترة القادمة .

وظهر محمد ممدوح بطل العمل بانخفاض وزن ملحوظ عن أعماله الدرامية الماضية .

فيلم وش في وش

فيلم وش في وش

فيلم وش في وش

فيلم وش في وش

فيلم وش في وش

تفاصيل فيلم وش في وش

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، والتي تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كزوجين .

مسلسل رشيد

وشارك محمد ممدوح في رمضان 2023 بمسلسل رشيد، وتم عرضه في النصف الأول من الشهر الكريم، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وشاركه بطولة العمل ريهام عبدالغفور، حسن مالك، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، أحمد محارب، صلاح عبدالله، و من إخراج مي ممدوح.

وكان آخر أعمال أمينة خليل هو مسلسل الهرشة السابعة والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركها في البطولة ، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان، أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.