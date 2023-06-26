تحذير عاجل من الصحة السعودية إلى الحجاج.. والأرصاد تنبه

أصدرت الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تحذيرا للحجاج من الإصابة بالإجهاد الحراري.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة السعودية إن هذا الموسم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ما يشكل خطرا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة السعودية أن استخدام المظلة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد، واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة؛ تحمي الحجاج -بإذن الله- من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وبدوره، نصح المركز الوطني للأرصاد السعودية، ضيوف الرحمن، باتباع مجموعة من الإرشادات لضمان حجٍ آمن وميسر.

وشدد المركز على ضرورة الحرص على تجنب أشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة بين الساعة 12 و3 ظهراً، وتجنب أشعة الشمس المباشرة بشكلٍ عام، وفي حال حدوث رياحٍ قوية أو أمطار أو ظواهر جوية حادة فينصح بالبقاء في مكان الإقامة.

ولفت المركز في إنفوجراف توعوي نشره اليوم، إلى ضرورة الحرص على متابعة معلومات الطقس خلال التنقل لأداء النُسك، واتباع إرشادات الجهات المختصّة في حالة الظواهر الجوية، والتواصل المستمر مع الجهات المختصّة على الرقم 911.