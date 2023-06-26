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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقه علشان يسرق التوك توك.. كشف لغز العثور على جثة طالب بالغربية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة المركز، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص مقيم بدائرة المركز ذاته.  

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، حيث أقر باستقلاله مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز وحال وصولهما لمحل العثور قام بخنقه بإستخدام قطعة من القماش حتى أودى بحياته وتركه وقام بسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، وأرشد عن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، كما أرشد عن "التوك توك" المستولى عليها لدى عميل سيئ النية، وهو عاطل مُقيم بمحافظة كفر الشيخ أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العثور على جثة امن الغربية سرقة التوك توك شرطة طنطا

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