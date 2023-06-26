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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني بشأن دور قصور الثقافة في بناء الوعي والتنوير

صفاء جابر ، عضو مجلس
صفاء جابر ، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب ، عن حزب حماة الوطن ،بسؤال برلماني موجه لوزيرة الثقافة  بشأن: دور قصور الثقافة في بناء الوعي والتنوير.

 

وقالت “ جابر ” إن  إستراتيجية بناء الإنسان المصري، تُعد  أحد أهم الأهداف التي تتبناها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إيمانًا منها بأهمية إعادة بناء الإنسان على أسس علمية سليمة، من تعليم، وصحة، وثقافة.

 

 

وأوضحت "جابر" أن الثقافة تُعد ركيزة أساسية في إستراتيجية بناء الإنسان المصري، لما لها من دور كبير في تشكيله وعيه وتفكيره، أمام الكثير من التحديات والمؤثرات والتي بلا شك تلقي بظلالها على الإنسان، يأتي على رأسها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، ومحاولات فضر الهوية الغربية على شبابنا.

 

 وتابعت قائلة : ولما كانت قصور الثقافة المنتشرة في شتى أنحاء مصر، أحد الأذرع الهامة لوزارة الثقافة، إلا أنه من الملاحظ، تراجع دورها كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت "خاوية" من الشباب، واكتفت قصور الثقافة بإقامة المهرجانات الفنية في المناسبات الوطنية وفقط، وهذا ليس ما ننتظره منها.

وفي ضوء العرض السابق ، تساءلت النائبة صفاء جابر ،عن  : ماهو دور وزارة الثقافة تجاه إستراتيجية بناء الإنسان المصري ؟
وماهو دور قصور الثقافة في بناء الوعي وتنوير الشباب المصري؟
وماهي خطة وزارة الثقافة لإعادةر دور قصور الثقافة ؟ . 

صفاء جابر حماه الوطن وزيرة الثقافة قصور الثقافة بناء الإنسان المصري

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