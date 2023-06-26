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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الكشف عن المدينة السعودية المستضيفة لكأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً اليوم، عن استضافة مدينة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي 3-2 في مجموع المباراتين.

وجاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلى جدّة الأسبوع الماضي؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من هذا العام.

يذكر أن زيارة خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

وكانت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة قد استضافت عددًا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، منها: كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ونهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.

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