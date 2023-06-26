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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|بورشه ماكان الجديدة تتحول إلى قارب كهربائي.. جيب جراند وأجونير 2023 الآن بـ الشرق الأوسط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بتقنيات جديدة| جيب جراند واجونير 2023 الآن بـ الشرق الأوسط

سيارة جيب جراند واجونير موديل 2023 تنتمي الي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم جذاب وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وهي واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي تقدماً وسلامة من النواحي التقنية، وتتميز جراند واجونير بأدائها القوي وتصميمها الرياضي الجذاب.

 

بورشه ماكان الجديدة تتحول إلى قارب كهربائي| صور

أعلنت بورشه وشركة بناء السفن النمساوية Frauscher عن تعاون لإنشاء قارب رياضي كهربائي بالكامل بطول 28.4 قدمًا يستخدم نفس مجموعة نقل الحركة الموجودة في سيارة Macan EV القادمة، كجزء من الإعلان، ظهر الجيل الجديد من الكروس أوفر الكهربائية في الرسم التخطيطي الرسمي الصادر عن الشركتين.

 

مميزات قشقاي SUV الجديدة.. فيديو

كشفت شركة نيسان اليابانية عن أحدث طرازاتها الجديدة وهي سيارة نيسان قشقاي  e-POWER Black Edition، وتنتمي نيسان قشقاي ذات الإصدار الخاص الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
 

"هاي مرسيدس".. بتكلم العربية وهي بترد عليك | تفاصيل

تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جعلت البشر والآلات أكثر ترابطا وتشابكا ببعضهم البعض، والآن أصبح بمقدور أصحاب سيارات مرسيدس المتطورة، أن يقوموا بالتحدث مع سيارة مرسيدس وتقوم بالرد على أسئلتهم ، وذلك يحدث من خلال تطبيق المحادثة المعتمد على الذكاء الاصطناعي وما يطلق علية اسم " شات جي.بي.تي"، وهو نظام جديد عبارة عن مساعد رقمي صوتي لسيارة مرسيدس ويتم التفاعل معه بالبدء بالقول "هاي مرسيدس".

 

أبرز أسباب اختناق محرك السيارة| تفاصيل

محرك السيارة يتكون من العديد من القطع الميكانيكية ، بالإضافة إلي عشرات القطع التي تساعده علي العمل بكفاءة وقدرة عالية، وبمرور الوقت تتلف تلك القطع وتتوقف عن العمل أثناء السير على الطرق السريعة مما يضعك في موقف محرج وصعب .

 

خطوات تحضير سيارتك لرحلة طويلة أثناء عطلة العيد

خلال عطلة عيد الأضحى يقوم الكثير من المصريين بالسفر إلي بلادهم التي نشأوا فيها، من أجل قضاء العطلة مع الأهل والأصدقاء، وبالتالي يقومون بقطع مسافات طويلة بالسيارة، ومن هنا يجب التأكد من جاهزية السيارة للسفر قبل التحرك به أنت وأسرتك، لتصل بأمان وبدون أعطال .

 

SUV قشقاي بورشه بورشه ماكان جيب

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