أبرز أسباب اختناق محرك السيارة| تفاصيل

محرك السيارة يتكون من العديد من القطع الميكانيكية ، بالإضافة إلي عشرات القطع التي تساعده علي العمل بكفاءة وقدرة عالية، وبمرور الوقت تتلف تلك القطع وتتوقف عن العمل أثناء السير على الطرق السريعة مما يضعك في موقف محرج وصعب .

أبرز أسباب اختناق محرك السيارة

يعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز المشاكل التي تؤدي الي مشكلة اختناق محرك السيارة وتؤدي إلي ضعف عزم المحرك :

1- علبة البيئة

علبة البيئة

تعمل علبة البيئة علي تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة الناتجة من السيارة، وتتخلص من الغازات السامة نتيجة احتراق الوقود، وتحولها الي غازات غير ملوثة ، وعند حدوث عطل بها يؤدي ذلك الي اختناق المحرك وضعف السحب، بالإضافة الي زيادة استهلاك الوقود.

2- البوجيهات

البوجيهات

البوجيهات من أهم مكونات السيارة وهي تعمل علي وتلفها يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود، وبالتالي تزداد نواتج احتراق الوقود ويؤدي ذلك الي اختناق السيارة ، مع ملاحظة ضعف سحب السيارة .

3- تلف فلتر المحرك

تلف فلتر المحرك

تتراكم الملوثات والرواسب علي فلتر المحرك وبالتالي يجب تنظيفها بشكل دوري ، ونسيان تنظيفه أو تغيره يؤدي الي تقليل احتراق الوقود ويتسبب أيضا في اختناق المحرك .

4- صمامات الأسطوانات

صمامات الأسطوانات

صمامات الأسطوانات يحدث بها خلل نتيجة خلل بعمل سير الكاتينة أو نتيجة ترسب الكربون الناتج من عملية الاحتراق، وبالتالي اذا كان بها عطل فلن تفتح الصمامات بشكل جيد لعبور غازات العادم خارج غرفة الاحتراق بعد إتمام عملية حرق الوقود، وذلك يتسبب في اختناق المحرك .