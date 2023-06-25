سيارات سيدان 2024 تباع بـ 750 ألف جنيه| صور

يبحث الآن الجميع عن سيارات بالسوق المصري تكون من احدث الطرازات لعام 2024، وذلك بسبب توافر العديد من الأنظمة التكنلوجية بتلك الإصدارات الجديدة، وذلك لان الراغبين في شراء السيارات الآن يحتاجون الي توافر أحدث الأنظمة التكنلوجية بسياراتهم .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ سيارات بالسوق المصري جديدة موديل 2024 منها نيسان سنترا، وهيونداي إلنترا HD، ونيسان صني :

1- بى واى دى‬ F3 موديل 2024

تستخدم سيارة بى واى دى‬ F3 السيدان موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعة بى واى دى‬ F3 القصوى الي 1 80 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر.

بى واى دى‬ F3 موديل 2024

تتوافر سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المحلي المصري بفئة واحدة، يصل سعرها الي 495 ألف جنيه .

2- هيونداي اكسنت RB

تصل سرعة سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان القصوى الي 185 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتتسارع هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتصل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتنتج عزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر.

هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2024

تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB السيدان موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات الجديدة من سعر 499 ألف جنيه، ويصل الي 549 ألف جنيه لأخر فئة .

3- نيسان صنى موديل 2024

تنتج سيارة نيسان صنى موديل 2024 عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقد لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سين وتنتج نيسان صنى السيدان قوة 108 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ساعة .

نيسان صنى موديل 2024 السيدان

تتواجد سيارة نيسان صنى موديل 2024 السيدان بداخل سوق السيارات المصري بـ 4 فئات تبدأ أسعارهم من 485 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل إلي 551 ألف جنيه .

4- هيونداي إلنترا HD

تحتاج سيارة هيونداي إلنترا اتش دى السيدان الجديدة الي 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويتواجد بسيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2024 محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتخرج قوة 121 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

إلنترا اتش دى السيدان موديل 2024

تأتي سيارة هيونداي إلنترا اتش دى السيدان موديل 2024 بداخل سوق السيارات المحلي المصري بفئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات تبدا من 615 ألف جنيه، وتصل الي 650 ألف جنيه .

5- نيسان سنترا موديل 2024

تحصل سيارة نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتحتاج الي 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع نيسان سنترا السيدان من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.9 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2024 السيدان

يبلغ سعر سيارة نيسان سنترا موديل 2024 السيدان 740 الف جنيه، وتباع بمصر بفئة واحدة فقط .