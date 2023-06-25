إرشادات "يجب معرفتها" قبل استئجار سيارة لقضاء عطلة العيد| تفاصيل

يحتاج الكثير من المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب إلي سيارة مستعملة يقومون بتأجيرها، من أجل قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك،.

ولكن ربما فرحة الحصول على سيارة قد ينسي البعض عواقب ما يمكن أن يحدث بسبب تلك السيارة المستعملة إن لم ينتبه لعدة إرشادات مهمة قبل تأجير أي سيارة أي كان فئتها أو موديل السيارة .

إرشادات يجب معرفاتها قبل تأجير سيارة لقضاء عطلة العيد

إرشادات يجب معرفاتها قبل تأجير سيارة لقضاء عطلة العيد

يقدم موقع صدى البلد الإخباري فيما يلي 5 إرشادات يجب معرفتها قبل استئجار سيارة :

1- فحص السيارة فنياً

فحص السيارة فنياً

من المهم أن يقوم المستأجر بفحص أي عيوب متواجدة بالسيارة، بالإضافة الي التأكد من حالة السيارة من قبل المقرض، القيام بتجربة القيادة علي الطريق السرع لمعرفة وإظهار أي عيوب بالسيارة ، ويجب التحري من عدم وجود خرابيش بالطلاء الخارجي للسيارة، وذلك لتجنب إصلاح أعطال كانت متواجدة سابقا بالسيارة .

2- التأكد من تأمين السيارة

التأكد من تأمين السيارة

التأمين علي السيارة أمر مهم خصوصا عند استئجار سيارة لقضاء عطله أو لسبب ما ، ولذلك لأن التأمين يساعد في إصلاح السيارة اذا تعرض سائقها لحادث بسبب أي شيء يطرأ عليه.

3- قراءه عقد الإيجار بأحكام

قراءه عقد الإيجار بأحكام

الفهم الصحيح للشروط والأحكام يساعدك علي معرفة المسؤولية الملقاة علي عاتقك عن استئجار سيارة، ولا تنسي الحصول علي صورة من عقد الإيجار .

4- تنفيذ بنود العقد

تنفيذ بنود العقد

قبل القيام باستئجار سيارة يجب علي المستأجر أن يستفسر عن المعلومات التي يمكن أن تؤثر علي تغيير الأسعار لأي سبب، وتاريخ العودة.

5- التحري من مستندات السيارة

التحري من مستندات السيارة

جميع السيارات التي تكون أوراقها سليمة يكون معها رخصة سيارة وبالتالي يجب عند استأجر سيارة أن تقوم بالحصول عليها ، وان تتأكد من تاريخ صلاحية الرخصة.