سهلة القيادة .. سيارات أوتوماتيك بـ 180 ألف جنيه| صور

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات المستعملة التي يرغب في اقتنائها الكثير من المصريين ومنهم فئة الشباب، خصوصا بعد اتجاه الجميع لسوق السيارات المستعملة بسبب زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل مبالغ فيه .

يعرض موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة أسعارها أقل من 180 ألف جنيه، منها سيارة سيتروين اكسار، سوزوكي سويفت، هيوندا النترا .

1- سوزوكي سويفت

تستخدم سيارة سوزوكي سويفت السيدان علبة تروس أوتوماتيك ، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، مكنها من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الأخضر، وبها رخصة سارية حتي عام 2024، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سوزوكي سويفت موديل 1998

يبلغ سعر سيارة سوزوكي سويفت موديل 1998 الأوتوماتيك بسوق السيارات المصري للمستعمل 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- دايو نوبيرا

تعرض سيارة دايو نوبيرا موديل 2000 للبيع باللون الذهبي، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت سيارة دايو نوبيرا بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي اخر العام الجاري وبها دهانات خارجية .

دايو نوبيرا موديل 2000 السيدان

تباع سيارة دايو نوبيرا موديل 2000 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سيتروين اكسار

تمتلك سيارة سيتروين اكسار موديل 2003 الهاتشباك محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون النبيتي، وتنقل قوتها الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت سيارة سيتروين اكسار من قطع مسافة تصل الي 800 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين وبها دهانات خارجية.

سيتروين اكسار موديل 2003 الهاتشباك

سعر سيارة سيتروين اكسار موديل 2003 الهاتشباك بسوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 150 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- هيونداي النترا

تمكنت سيارة هيونداي النترا موديل 1996 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتعرض للبيع باللون النبيتي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية.

هيونداي النترا موديل 1996

تأتي سيارة هيونداي النترا موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 155 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- سكودا أوكتافيا

تنتمي سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1999 الي فئه السيارات السيدان، وتعرض للبيع بسوق المستعمل باللون الأزرق، وتصل قوتها الي العجلات من المحرك عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وقامت بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة 9 شهور، وبها دهانات خارجية.

سكودا أوكتافيا موديل 1999

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .