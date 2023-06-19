سوزوكي فيتارا 2023 الجديدة بـ900 جنيه| صور

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن سياراتها الجديدة سوزوكي فيتارا موديل 2023، حيث تعمل فيتارا بقوة الدفع الرباعي ، وتنتمي الي فئة السيارات الـ SUV العائلية صغيرة الحجم، وتتواجد فيتارا داخل السوق المصري للسيارات الجديدة كـ موديل 2023، وذلك رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، والتي أثرت بالسلب علي تقلص إنتاج السيارات الجديدة .

سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023

يعرض موقع صدى البلد سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات، التي تقدم بسوق السيارات المصري بفئتين مختلفين في الأسعار والمواصفات :

محرك سوزوكي فيتارا الـ SUV

سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023

تنتج سيارة سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023 عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتستهلك سوزوكي فيتارا من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة تصل إلي 120 حصان، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية.

مواصفات السلامة بـ سوزوكي فيتارا

سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023

تمتلك سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، قفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وإنذار.

مقصورة فيتارا الـ SUV

مقصورة سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023 علي العديد من التكنولوجيات المتقدمة منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، وراديو، ونظام صوتي، وزجاج كهربائي، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور

ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، وأقفال للأبواب تعمل باللمس، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وكاميرا خلفية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك .

أسعار فيتارا الـ SUV موديل 2023

سوزوكي فيتارا الـ SUV موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة فيتارا الـ SUV موديل 2023 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيتارا الـ SUV موديل 2023 تباع بسعر 909 ألف جنيه .