خطوات تحضير سيارتك لرحلة طويلة أثناء عطلة العيد

خلال عطلة عيد الأضحى يقوم الكثير من المصريين بالسفر إلي بلادهم التي نشأوا فيها، من أجل قضاء العطلة مع الأهل والأصدقاء، وبالتالي يقومون بقطع مسافات طويلة بالسيارة، ومن هنا يجب التأكد من جاهزية السيارة للسفر قبل التحرك به أنت وأسرتك، لتصل بأمان وبدون أعطال .

خطوات لتحضير سيارتك لرحلة أثناء عطلة العيد

يجب علي أصحاب السيارات قبل السفر بسياراتهم أن يقوموا بالتأكد من مكونات السيارة الهمة ، التي يمكن أن تؤدي الي تعطل السيارة علي الطريق السريع .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري خطوات لتحضير سيارتك لرحلة طويلة أثناء عطلة العيد :

1 - فحص الإطارات

فحص الإطارات

يجب التأكد من جودة عمق مداس الإطار الخاص بسياراتك، لأنه هو ما يقوم بعمل تماسك للعجلات عند تحرك السيارة علي طريق به مياه، وبالتالي يجب التأكد أيضا من نقشة الإطار لأنها تعطي قوة دفع للسيارة وتساعد في توجيه المياه بعيدا عن الإطارات.

2 - مساواة الإطارات

مساواة الإطارات

من الضروري قبل التحرك بالسيارة للسفر أن يتم التحقق من توازن الإطارات والقيام بتدويرها للحفاظ علي خط سير السيارة بشكل مستقيم دون حدوث اهتزازات علي السرعات العالية.

3- عدة الطوارئ

عدة الطوارئ

أدوات الطوارئ مثل مصباح اليد والمفكات وإطار احتياطي وأدوات طبية وإسعافات أولية وطفايات حريق ومثلث تحذير عاكس، من الضروري أن تمتلكها قبل السفر بالسيارة للاستعداد لأي ظرف يمكن أن تتعرض له.

4- كيفية إصلاح الإطار

كيفية إصلاح الإطار

خلال السفر علي الطريق السريع يمكن أن تتعرض احدي الإطارات للتلف ، وبالتالي يجب أن تكون علي استعداد لذلك من خلال توافر رافعة معك ، بالإضافة الي مفتاح ربط الإطارات، حتي تتمكن من القيام من تغير الإطار التالف .

5- مراجعة سوائل السيارة

مراجعة سوائل السيارة

قبل قطع مسافات طويلة بالسيارة يجب عليك التأكد من جميع سوائل السيارة، ومنها سائل المحرك، والفرامل، ووسائل التبريد، وسائل غسيل الزجاج .

6- إصلاح المصابيح والإشارات

إصلاح المصابيح والإشارات

إصلاح المصابيح والإشارات من الأمور المهمة التي تأثر علي القيادة بالسلب علي الطرق السريعة، خصوصا اذا كنت تريد التوجه الي اتجاه معين ولا يوجد معك إشارات لتحديد اتجاهك للقادم من الخلف، وذلك من شأنه وقوع الكثير من الحوادث .

8- افحص البطارية

افحص البطارية

شراء بطارية جديدة في كثير من الأحيان يكون أوفر في السعر عن توقف السيارة علي الطريق بسبب البطارية ، وتنتظر للقيام بجلب سيارة لنقلك الي مكان أخر، ومن هنا يجب التأكد من سلامة البطارية قبل التحرك علي الطرق السريعة .