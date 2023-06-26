عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "صك الأضاحي" استعدادا لعيد الأضحي

أضاحي
أضاحي

استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة "صك الأضاحي"، والتي تأتي سعياً من المؤسسة لإدخال السرور والفرحة على الأُسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية في عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت شعار ( صك الخير مايتفوتش) .

وتسعي المؤسسة لتشجيع المواطنين على المشاركة في صكوك الأضاحي، سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة في قرى الريف المصري. وتطرح المؤسسة الصك البلدي بقيمة (7900)جنيهًا، ولحوم الصدقات (400) جنيهًا، فضلًا عن ضمان الحصول على جودة عالية للحوم، حيث يتم تربية المواشي في مزارع مؤسسة حياة كريمة .

فيما تتولى المؤسسة مهمة ذبح الأضاحي وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها، كما تسمح للمضحين بحضور عمليات الذبح والحصول على أنصبتهم الشرعية وفقًا لرغبتهم. وتتيح المؤسسة عدة طرق لشراء صكوك الأضاحي من خلال البنوك على الحساب الموحد للمؤسسة رقم 45004500، أو من خلال موقعها الإلكتروني www.hayahkarima.com.

حياة كريمة صك الأضاحي صك الخير استقبال عيد الأضحي المبارك الاضحى المبارك الاضاحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

ترشيحاتنا

دعاء يوم التروية لتفريج الكرب والهم.. أدركه بـ 10 كلمات قبل الغروب

حكم ترك المبيت بمنى لأهل الأعذار.. علي جمعة يوضح

شرح مناسك الحج بالترتيب والتفصيل خطوة خطوة.. من يوم التروية حتى الوداع

مفاجأة.. المجر تكشف شرط قبول انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

يوم عرفة .. اعرف ثواب صيامه ودعاء النبي فيه

متى يوم عرفة 2023؟.. باقي 600 دقيقة لتفتح السماء أبوابها فاستعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. لماذا ألقي روسي بنفسه من أتوبيس أثناء سيره ؟

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ