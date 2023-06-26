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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سبوت لايت.. لقاءات خاصة وحصرية مع النجوم بمناسبة عيد الأضحى على صدى البلد

سبوت لايت
سبوت لايت

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"  ألمع النجوم في لقاءات خاصة وحصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يكشفون تفاصيل أعمالهم الفنية الجديدة، وأسرار خاصة يتحدثون عنها لأول مرة على شاشة التلفزيون يوميا في عيد الأضحى المبارك الساعة الـ 10 مساءا على صدى البلد.
 

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شذى حسون تفتح صندوق أسرارها في سبوت لايت مع شيرين سليمان

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شيرين سليمان تكشف كواليس نجاحها في برنامج سبوت لايت.. فيديو

سبوت لايت شيرين سليمان الإعلامية شيرين سليمان التلفزيون برنامج سبوت لايت

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