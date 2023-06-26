سبوت لايت.. لقاءات خاصة وحصرية مع النجوم بمناسبة عيد الأضحى على صدى البلد

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" ألمع النجوم في لقاءات خاصة وحصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يكشفون تفاصيل أعمالهم الفنية الجديدة، وأسرار خاصة يتحدثون عنها لأول مرة على شاشة التلفزيون يوميا في عيد الأضحى المبارك الساعة الـ 10 مساءا على صدى البلد.

