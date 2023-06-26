المايسترو أمير عبد المجيد يوجه رسالة قوية لـ حسن شاكوش وحمو بيكا

وجه المايسترو أمير عبد المجيد، رسالة قوية لـ حسن شاكوش و حمو بيكا، قائلا: "متغيروش هوية المواطن المصري".

وأضاف المايسترو أمير عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "شاكوش يغني بصورة جيدة، ولكن منطقة صوته المرتفعة حادة".

وأشار: "حمو بيكا حالة استثنائية من خلال صوته وطريقة غنائه، كما أن أغانيه تحقق ملايين المشاهدات، مطالبا جميع أغاني المهرجانات والراب، أن يحترموا المجتمع وعاداته وعدم الخروج عن المألوف".

وأوضح المايسترو أمير عبد المجيد: "لا يمكن إطلاق لقب مغني على أصحاب أغاني الراب، بل هو "مؤدي".