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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المايسترو أمير عبد المجيد: بعض المطربين يؤدون الغناء بـ قلة أدب.. فيديو

المايسترو أمير عبد
المايسترو أمير عبد المجيد

أكد المايسترو أمير عبد المجيد، أنه واجه خلال رحلته الموسيقية العديد من التحديات الصعبة، منوها أنه كموسيقار محترف يجب أن يواجه أي تحد أو صعوبات.

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المايسترو أمير عبد المجيد: حضور الجمهور من العوامل المؤثرة على الفنان والموسيقي عامة

ولفت المايسترو أمير عبد المجيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إلى أن، هناك بعض الحفلات تواجه زخما جمهوريا وبعضها يشهد عددا كبيرا لظروف تكون خارجة عن الإرادة، وحضور الجمهور من العوامل المؤثرة على الفنان والموسيقي عامة.

 

وتابع الموسيقار أمير عبد المجيد: المطرب أو العازف أو مهندس الصوت.. وغيرهم مسؤولية الموسيقار، مشددا على أنه يطلب أحيانا من الفنانين ضبط حركاتهم ولباسهم على المسرح".

 

 قلة أدب

 

وعلق الموسيقار أمير عبد المجيد: هناك نوعا من المطربين يؤدي الغناء بـ قلة أدب؛ لأن المطرب يجب أن يكون واعيا بالقدر الكافي وتقديم أداء بنمط معين لا يجب الخروج عليه، وهذا ما يحدث في بعض أنواع الموسيقى حاليا.

 

واختتم الموسيقار أمير عبد المجيد قائلا: معظم المطربين اللذين أعمل معهم من الخليج، ولديهم حس في أي مقطع من الأغنية الذي يجذب الجمهور، وفي هذا المقطع نتابع بلغة الإشارة للعين.

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