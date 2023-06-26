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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير عبد المجيد يعلن تلحين قصيدة "المولد العلي" للدكتور علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

أكد المايسترو أمير عبد المجيد، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ينظر لـ 2030 على أن المملكة العربية السعودية لديها نهضة فنية وترفيهية قوية، وليس الاعتماد على البترول والنفط فقط.

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وأضاف المايسترو أمير عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه محب ومخلص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أما علاقاته مع البشرية تتسم بالألفة والمودة والرحمة ولكن لاتصل للمحبة.

 

وتابع المايسترو أمير عبد المجيد: طلب مني تلحين قصائد (المولد العلي) من قبل مؤلفها الدكتور علي جمعة مفتي الديار الأسبق، متابعا: «منذ 4 شهور أعمل على تلك القصائد ليل ونهارا، وتم اختيار المطربين وهم محمد الحلو، مي فاروق، عبيدة أمير، وأحمد سعد وغيرهم».

 

وعلق المايسترو أمير عبد المجيد: هناك البعض نظر للموسيقى من جهة الحلال والحرام وهم المتشددين، وعلى الجانب الآخر هناك البعض من يقبل المدح بالآلات الموسيقية، متابعا: أنا أحترم رأي كل شخص لكني على ثقة أنني لا أقدم شيئافيه حرمة.

الدكتور علي جمعة الأمير محمد بن سلمان الإعلامية عزة مصطفى الحلال والحرام

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