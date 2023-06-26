المايسترو أمير عبد المجيد: أشكر الرئيس على مواقفه من أجل الشعب والدولة

أكد المايسترو أمير عبدالمجيد، أن ثورة 30 يونيو، تذكره بالرئيس السيسي بموقفه «الرجولي» تجاه الشعب المصري، وانحياز القوات المسلحة الكامل لهذه الثورة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يشعر بالفخر كلما كان يرى الرئيس السيسي بعد الثورة يشعر بالفخر.

وتابع: عقب زيارة الرئيس السيسي لقناة السويس بعد ثورة 30 يونيو، رأيته في الحلم وانا احتضنه، وأشكره على مواقفه الرجولية التي اتخذها من أجل الشعب ومؤسسات الدولة.

وأوضح عبدالمجيد، أن لا يمانع أن يطلق عليه «مطبلاتي» طالما يدافع عن الدولة، مشيرًا إلى أنه لحن أغنية بالتزامن مع دعوات 11 نوفمبر الأخيرة، من أجل الدفاع عن الدولة، كما أن أغنية «قومي يا مصر» من أحب الأغاني الوطنية أحب أن أسمعها.

واختتم حديثه قائلًا: «أنا من الجيل اللي تربى في المدرسة على طابور الصباح والنشيد الوطني، ولكن المدارس الآن تعولمت، نفسي المدرسة تعلم أولادنا العربي وتاريخ حضاراتنا».