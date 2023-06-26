المايسترو أمير عبدالمجيد: اعترضت على ملابس شيرين في إحدى حفلات ليالي التلفزيون

كشف المايسترو أمير عبد المجيد، عن تفاصيل اعتراضه على ملابس الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح في إحدى الحفلات.

وقال “عبد المجيد”، خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، “المطرب أو العازف أو مهندس الصوت وغيرهم مسئولية الموسيقار”، مشددا على أنه يطلب أحيانا من الفنانين ضبط حركاتهم ولباسهم على المسرح.

وتابع "هذا ما حدث مع شيرين عبد الوهاب في إحدى حفلات ليالي التلفزيون؛ ومتعودة وهي على المسرح تغني وتتحرك، لكن طريقة شيرين لا تناسبني على المسرح، ولازم أكون مرتاح لهيئة الموسيقي الذي أشتغل معه، وطلبت أن ترتدي شيرين لباسا ساترا، وهذا ما طلبته من رئيس التلفزيون، واستجابت لذلك شيرين على الفور".

وأِشار الموسيقار أمير عبد المجيد: هناك نوع من المطربين يؤدي الغناء بـ قلة أدب؛ لأن المطرب يجب أن يكون واعيا بالقدر الكافي وتقديم أداء بنمط معين لا يجب الخروج عنه، وهذا ما يحدث في بعض أنواع الموسيقى حاليا.