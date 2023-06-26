بلحمة العيد.. طريقة عمل الشاورما اليوناني في المنزل

إذا كنت ترغبين في إعداد اكلات مختلفة في عيد الأضحي لأفراد أسرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشاورما اليوناني في المنزل :

مكونات الشاورما اليوناني

ربع كيلو لحم بقري مفروم

ربع كيلو لحم ضأن مفروم

1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل

½ كوب فتات الخبز، منقوعة في زيت الزيتون

1 بصل متوسط، مبشور

2 فص ثوم، مبشور

زيت زيتون

لصوص التزاتزيكي

1 خيار ، مقشر، مبشور ومصفى من الماء الزائد

3 أعواد شبت

عصير ليمون

2 فص ثوم، مفروم

½ 1 كوب زبادي

للتقديم

خبز التورتيلا

خس مبشور شرائح رفيعة

بصل أحمر، شرائح رقيقة

1 طماطم، مقطعة قطع صغيرة

طريقة عمل الشاورما اليوناني في المنزل

1. سخني الفرن على 350 درجة فهرنهايت.

2. في وعاء خلط متوسط، أضيفي اللحم المفروم، النعناع الكمون، الملح، الفلفل، فتات الخبز، البصل والثوم، وذلك باستخدام الخافق الكهربائي أو معالج الطعام للحصول خليط معجون جيداً بقوام ناعم.

3. انقلي الخليط إلى صينية الفرن المدهونة بزيت الزيتون واضغطي عليه حتى يتماسك.

4. اخبزيها لمدة ساعة تقريباً حتى يصبح الوجه ذو لون ذهبي غامق.

5. في وعاء صغير، اخلطي مكونات صوص التزاتزيكي معاً.

6. قطّعي اللحم ثم افردي رغيف الخبز المسطح ووزعي فوقه الخس، اللحم المقطع، صوص التزاتزيكي، البصل والطماطم.

7. قدميها واستمتعي بالطعم اللذيذ.