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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قصير فوق الركبة.. غادة عبد الرازق باطلالة ملفتة

صدى البلد

اعتادت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

وظهرت غادة عبد الرازق بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس باللون الاورنج اللامع و جيب قصير فوق الركبة.


 

وتتميز الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد الفنانة غادة عبد الرازق،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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الفنانة غادة عبد الراز الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق

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