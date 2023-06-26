عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب فهم الدرس|حزب الاتحاد يرد على الداعين لمشاركة الإخوان بالمشهد السياسي مرة أخرى

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد رضا صقر

أعلن رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر رفضه الكامل لدعوات بعض السياسيين لعودة الجماعة الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخرى، موضحا أن هؤلاء أصحاب هذه الدعوات نظروا لمصالحهم الشخصية فقط ووضعوا مصلحة الوطن وإعلاء رايته في جانب.

 

وأكد صقر في تصريحاته لـ صدى البلد أن مطالب هؤلاء غريبة وليس لها محل من الإعراب، موضحا أن عودة الجماعة الإرهابية مرة أخرى للمشهد السياسي سيكون من شأنه إعادة إنتاج حالة الإقصاء والفوضى التي ذاق مرارها الشعب المصري من بداية حكم الجماعة المحظورة.

 

ونوه رئيس حزب الاتحاد أن الجماعة الإرهابية سعت بشكل مستمر للعودة مرة أخرى ولكن لم يستمع لهم أحد، والشعب المصري هو من وقف لهم،  لذلك غير معقول اعطائهم الفرصة، خاصة أنها جاءت من أحد المرشحين الرئاسيين المحتملين، مستنكرا هذا التصرف.

 

وأكد رضا صقر أن الشعب المصري وعى وفهم الدرس جيدا، فكل هذه الدعوات التي رأيناها الفترة السابقة، ستخلق عداوة كبيرة بين الشعب المصري وبين أصحابها لأن الشعب دفع الثمن غاليا من أجل إنهاء حكمهم.

رضا صقر الجماعة الارهابية الاتحاد المصري حزب الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

20 سنة بيحوّشوا فلوس الحج.. دخلت مكة بأختها وهترجع لوحدها

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

ترشيحاتنا

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من مالكها 2023

روسيا.. قوات الأمن تخلي برج تلفزيون "أوستانكينو" بسبب وجود قنبلة

بعثة الحج المصرية: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

حرب نووية تقترب.. كوريا الشمالية تدق ناقوس الخطر

أحمد موسى يكشف مفاجأة حول عقار سيدي بشر المنكوب.. فيديو

بعد تمرد فاجنر.. CNN: المسئولون الأمريكيون شعروا بقلق كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العيد.. فوائد زيت الثوم للبشرة

عيد الأضحى 2023 .. شاهد حقيقة إهداء شركة خرفان وماعز إلى موظفيها

علامات تدل على تلف اللحوم المجمدة

أكلات تحدّ من الجلطات.. تعرف عليها

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ