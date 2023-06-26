الشعب فهم الدرس|حزب الاتحاد يرد على الداعين لمشاركة الإخوان بالمشهد السياسي مرة أخرى

أعلن رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وممثل التيار الإصلاحي الحر رفضه الكامل لدعوات بعض السياسيين لعودة الجماعة الإرهابية إلى المشهد السياسي مرة أخرى، موضحا أن هؤلاء أصحاب هذه الدعوات نظروا لمصالحهم الشخصية فقط ووضعوا مصلحة الوطن وإعلاء رايته في جانب.

وأكد صقر في تصريحاته لـ صدى البلد أن مطالب هؤلاء غريبة وليس لها محل من الإعراب، موضحا أن عودة الجماعة الإرهابية مرة أخرى للمشهد السياسي سيكون من شأنه إعادة إنتاج حالة الإقصاء والفوضى التي ذاق مرارها الشعب المصري من بداية حكم الجماعة المحظورة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد أن الجماعة الإرهابية سعت بشكل مستمر للعودة مرة أخرى ولكن لم يستمع لهم أحد، والشعب المصري هو من وقف لهم، لذلك غير معقول اعطائهم الفرصة، خاصة أنها جاءت من أحد المرشحين الرئاسيين المحتملين، مستنكرا هذا التصرف.

وأكد رضا صقر أن الشعب المصري وعى وفهم الدرس جيدا، فكل هذه الدعوات التي رأيناها الفترة السابقة، ستخلق عداوة كبيرة بين الشعب المصري وبين أصحابها لأن الشعب دفع الثمن غاليا من أجل إنهاء حكمهم.