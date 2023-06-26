ياسمين عز ورضوى الشربيني الأشهر.. مذيعات ارتدين الحجاب على الهواء

واصلت الإعلامية ياسمين عز، إثارة الجدل على الهواء مباشرة، خلال تقديم برنامجها "كلام الناس"، إذ نجحت في جذب قطاع كبير من المشاهدين، بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة، على الرغم من أنها غير محجبة، ولم تظهر به على الإطلاق على مدار مسيرتها الإعلامية.

وخرجت ياسمين عز، على الجمهور من خلال برنامجها المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، لتكشف عن أفضل طرق لف الحجاب للأفراح والمناسبات، موضحة أنها قررت تقديم هذه الفقرة بعد اعتذار ضيف كان متخصص في لف الحجاب، مضيفة: "الحجاب ده من أحسن الحاجات اللي موجودة في الدنيا وربنا يهدينا جميعا".

ارتداء ياسمين عز للحجاب

ارتداء ياسمين عز للحجاب، خلق حالة من الجدل الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن سبب ظهورها بالحجاب، ويرى البعض أن ظهورها مرتدية الحجاب الهدف من ورائه هو "ركوب التريند" لا أكثر خاصة أنها ظهرت في الحلقات التالية بدون الحجاب بشكل طبيعي، وأنه كان المغزى من هذا الأمر إثارة الجدل لا غير.

ياسمين عز لم تكن المذيعة الأولى

ياسمين عز لم تكن المذيعة الأولى غير المحجبة التي تظهر بالحجاب على الهواء، إذ أن الأمر تكرر مع عدد من المذيعات الآخريات، ونرصد لكم من خلال موقع "صدى البلد" مذيعات ارتدوا الحجاب على الهواء لأسباب مختلفة:

رضوى الشربيني

تعد الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، واحدة من المذيعات التي خرجت ارتدت الحجاب على الهواء خلال أحد الحلقات الخاصة بها منذ ثلاثة سنوات، لتتحدث عن دخول الحجاب في الموضة والأزياء في الفترة الراهنة.

حلو أوي يارب أبقى محجبة

وقالت خلال الحلقة إن الفتيات غير المحجبات أصبحت تستخدم الحجاب أيضا في الموضة، سواء من خلال استغلاله في وضعه على الرقبة، أو من خلال استخدامه كوشاح لها، ومن ثم جربت ارتدائه على الحجاب، وسط سعادة واضحة على وجهها بشكلها بالحجاب، لتعقب: "الله.. يارب.. يارب.. حلو أوي يارب أبقى محجبة".

هبة الأباصيري

وقررت الإعلامية هبة الأباصيري، والتي كانت تقدم برنامج " it's Show Time" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، ارتداء الحجاب في أحد الحلقات الخاصة بها، وذلك احتراما للضيف، وذلك في إطلالة كانت مختلفة لها، تفاجأ بها المشاهدين.

وظهرت "الأباصيري" منذ عامين بالحجاب، خلال أحد الحلقات التي أجرتها مع الداعية رمضان عبد المعز، والتي تحدث فيها عن مسيرته الدينية، وحياته الشخصية.

إيمان الحصري

وكانت الإعلامية إيمان الحصري أيضا، قد سبق لها وارتدت الحجاب في أحد الحلقات الخاصة ببرنامجها "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" لإجراء حوار مع مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.



وظهرت "الحصري"، خلال إجرائها الحوار مع مفتي الديار المصرية مرتدية الحجاب، وذلك في ضوء الاحترام والتجليل للدكتور شوقي علام خلال إجراء الحوار.