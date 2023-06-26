بالهوت شورت.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالة صيفية

اعتادت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.





وظهرت كارول سماحة بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس باللون الأورانج اللامع و جيب قصير فوق الركبة.





وتتميز الفنانة كارول سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد كارول سماحة ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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