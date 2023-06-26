فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

وثق مقطع فيديو مروع لحظات ضرب صاعقة برق طائرة تابعة لشركة أمريكان إيجل الأمريكية بعد هبوطها خلال عاصفة ضربت ولاية أركنساس.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين، اللحظات المثيرة التي ضربت فيها الصاعقة الطائرة Embraer E175.

وقال قائد الطائرة، جايسون وليام هام: “الواقعة كانت أشبه بوميض من الكهرباء يضرب الطائرة، وبعد مرورها توجهت الطائرة إلى البوابة ونزل الركاب قبل أن يأتي الفنيون لتقييم الأضرار التي حدثت”.

صاعقة تضرب طائرة

وليست الطائرة امبراير E175 أول من يضربها البرق حيث ظهر مقطع فيديو صادم سابقا لحظة اصطدام طائرة تقل 140 راكبا أثناء استعدادها للهبوط.

كانت طائرة بوينج 737 ماكس تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم تقريبا قادمة لتهبط في مطار توكومين الدولي في مدينة بنما.

تُظهر اللقطات الدرامية التي تم التقاطها من داخل قمرة القيادة صاعقة قوية تضرب مقدمة الطائرة بينما يتنقل الطيارون في عاصفة شديدة.