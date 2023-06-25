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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: اعترضنا 21 طائرة روسية على حدود "الناتو" خلال 3 أسابيع

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانيّة، السبت أنّ مقاتلات تابعة لسلاح الجوّ الملكي البريطاني "اعترضت" 21 طائرة روسيّة على حدود المجال الجوّي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في الأسابيع الثلاثة الماضية خلال مهمّة في إستونيا.

ومن بين تلك الطائرات الروسيّة، مقاتلات وطائرات للنقل أو لجمع المعلومات، إضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22 إم، وفق الوزارة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان إنّ "عمليّات الاعتراض هذه تُذكّر بشكل قوي بقيمة الدفاع الجماعي والردع الذي يوفّره الناتو".

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وأضاف أن "سلاح الجوّ الملكي البريطاني عمل مع حلفائنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان حماية الدول الأعضاء والدول الشريكة لنا، ويمكنهم التأكّد من دعمنا المستمرّ لتعزيز الأمن الأوروبي جنباً إلى جنب مع أولئك الذين يشاركوننا قيمنا".

وانتشرت طائرات تايفون البريطانيّة في قاعدة أماري في إستونيا منذ آذار/مارس في إطار المساهمة البريطانيّة في مهمّات الأطلسي، من أجل مراقبة الطائرات الروسيّة عندما لا تتواصل الأخيرة مع وكالات الحركة الجوّية، وهو ما يمثّل خطراً على سلامة الطيران، حسب وزارة الدفاع البريطانيّة.

بريطانيا روسيا الناتو حلف الناتو وزارة الدفاع البريطانية

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