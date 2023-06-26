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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تبعد ناصر منسي عن مواجهة الزمالك وغزل المحلة

صدى البلد

تحدث  مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب  استبعاد ناصر منسي مهاجم الأبيض من القائمة التي ستخوض لقاء غزل المحلة المقرر له غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد  المصدر أن ناصر منسي تعرض لإصابة عبارة عن كدمة في القدم خلال التدريبات الأخيرة، مما تسبب في استبعاده من القائمة التي ستخوض اللقاء.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - السيد عطية .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري -  علي ياسر  - محمد صلاح ذكي.

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