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رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد زيارته..

زيلينسكي يبعث برسالة عاجلة للقوات الأوكرانية المتمركزة على الخطوط الأمامية|فيديو

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

بعث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، برسالة للقوات الأوكرانية المتمركزة على الخطوط الأمامية في الحرب ضد روسيا.

وكتب “زيلينسكي”، في تغريدة على “تويتر”، “مواقع الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية في اتجاه بيرديانسك… من المهم جدا أن أكون هنا اليوم. يسعدني بشكل خاص أن أحيي الكتيبة 3 من لواء هيتمان بوجدان خميلنيتسكي الرئاسي المنفصل للقوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف: “شكرا لكم على الدفاع عن أوكرانيا، والنضال من أجل استقلالنا وحريتنا… الحرية لكل واحد منا. اعتنوا بأنفسكم. إذا أنقذتم حياتكم، فسوف تنقذون أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي منطقة دونيتسك على خط المواجهة في شرق بلاده، والتي تسيطر عليها القوات الروسية جزئيا.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه، زار زيلينسكي الوحدات العسكرية المشاركة في قتال عنيف حول مدينة باخموت، والتقى بالجنود الذين يسترخون في محطة وقود على الطريق السريع.

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