عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة نووية.. تحذير أمريكي عاجل من قرار زيلينسكي اليائس بعد فشل الهجوم

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول ترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية.

وقال ريتر: ”هذا تهديد حقيقي، حقيقي بقدر الإمكان: سيحاول الأوكرانيون مهاجمة محطة زابوريجيا النووية وإلقاء اللوم على الروس في ذلك".

وأضاف أنه “بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا، فإن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستعد لترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية في محاولة يائسة لتغيير مسار الصراع بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني”.

أوكرانيا تجني ثمار هجومها المضاد.. تحرير منطقة جديدة من قبضة القوات الروسية

وزير خارجية النمسا يدعو الرئيس الروسي إلى سرعة انهاء الحرب في أوكرانيا

وقال ريتر: “نعلم أن الأوكرانيين قادرون على ارتكاب أعمال كارثية ومروعة".

محطة زابوريجيا النووية زابوريجيا كارثة نووية زيلينسكي روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

مفاجأة.. محاولات للصلح بين سيف جعفر وإدارة الزمالك

قائد فاجنر يخرج عن صمته لأول مرة منذ فشل تمرده على روسيا

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

موضوعات متعلقة

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

في البيتزا .. ضبط أغرب طريقة لتهريب المخدرات بهذه الدولة | شاهد

باكستان .. إقالة أعلى ثلاثة ضباط في صفوف الجيش لهذا السبب

أردوغان يجري أول زيارة إلى دولة عربية بعد عيد الأضحى

2 مليار دولار حجم الواردات العراقية من إيران

روسيا تستدعي سفيرة مولدوفا.. ما الأمر؟

السياسة وراثة.. زعيم حزبي جديد يظهر في لبنان

السعودية تؤمن الحجاج الصغار بهذه الطريقة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أركان الحج وواجباته السبعة .. تعرف عليها بالتفصيل

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

سعر الذهب يستقر في محلات الصاغة اليوم .. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية

اوعي تشتريها.. علامات تدل على أن اللحوم كبيرة العمر

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ