قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول ترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية.

وقال ريتر: ”هذا تهديد حقيقي، حقيقي بقدر الإمكان: سيحاول الأوكرانيون مهاجمة محطة زابوريجيا النووية وإلقاء اللوم على الروس في ذلك".

وأضاف أنه “بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا، فإن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مستعد لترتيب كارثة نووية في محطة زابوريجيا النووية في محاولة يائسة لتغيير مسار الصراع بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني”.

وقال ريتر: “نعلم أن الأوكرانيين قادرون على ارتكاب أعمال كارثية ومروعة".