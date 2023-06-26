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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منها استيراد الحديد والأسمنت.. نقيب المهندسين يكشف سبب انهيار العقارات بالإسكندرية

هشام سعودي، نقيب
هشام سعودي، نقيب المهندسين بـ الإسكندرية

كشف هشام سعودي، نقيب المهندسين بـ الإسكندرية، عن سبب انهيار العقارات بصورة متكررة في الإسكندرية، قائلا إن وجود الإسكندرية كمحافظة ساحلية، مع العوامل الجوية وغيرها من الأمور المؤثرة على العقارات، ولذلك يجب أن يكون هناك ضوابط إنشائية على قدر من الجودة المناسبة لمواجهة وتحمل هذه الظروف.

وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن فترة استيراد الأسمنت والحديد في السبعينات، هي فترة لها تأثير بالغ السوء على العديد من العقارات الموجودة في الإسكندرية، إذ أن جودة هذه المنتجات التي تم استيرادها كانت سبب في انهيار العديد من العقارات.

وتابع، أن المخالفات في البناء المتكررة في الإسكندرية أيضا من الأسباب التي تؤدي للانهيارات، ولكن يجب العمل على أنه في حال اكتشاف مخالفات يجب إزالة المخالفة والعقار بصورة مباشرة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن هناك لجنة من نقابة المهندسين انتقلت لمعاينة العقار المنهار في الإسكندرية اليوم، وعلم أن الدور الأخير في العقار كان له مخالفة ومن المفترض أن يتم إزالته.

الاسكندرية انهيار العقارات العوامل الجوية تامر امين نقابة المهندسين

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