الديهي عن خلاف مدحت صالح وعلي الحجار: عايزين كلا المشروعين الغنائيين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الخلاف الأخير بين الفنان مدحت صالح وعلي الحجار بسبب مشروع الأساتذة الغنائي.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" كلال الفنانيين أسماء كبيرة في عالم الغناء والموسيقي والاتنين بيرسموا صورة الغناء المصري ".

وأضاف نشأت الديهي :" حدث خلاف في وجهات النظر بين علي الحجار ومدحت صالح بسبب مشروع الأساتذة الذي يتشابه مع مشروع علي الحجار 100 سنة غنا".

وتابع نشأت الديهي :"علي الحجار ومدحت صالح نجوم مصر، وهما من تبقوا من الزمن الجميل وإحنا محتاجنهم هما الاتنين ".

وأكمل نشأت الديهي :" إحنا محتاجين مشروع علي الحجار ومشروع مدحت صالح الغنائي".