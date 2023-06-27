تعرف على أسعار سيارات كيا بالسوق المصري.. صور

تتعدد الإصدارات المقدمة من شركة كيا الكورية الجنوبية داخل السوق المصري، مثل النسخة الشهيرة سبورتاج الشكل الجديد 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، بالإضافة إلى النسخة سورينتو من نفس الفئة أيضا، إلى جانب النسخة اكسيد والتي تنضم إلى عائلة الكروس اوفر ذات الطابع الرياضي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لسيارات شركة كيا المقدمة بالسوق المصري

كيا سبورتاج موديل 2023

1 – كيا سبورتاج موديل 2023

تتمتع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات "جر أمامي"، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو، سعة 1600 cc، يتمكن من انتاج 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر.

السعر الرسمي للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 1,169,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,429,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,559,900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,639,900 جنيه.

كيا سورينتو موديل 2023

2 – كيا سورينتو موديل 2023

زودت السيارة كيا سورينتو موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 227 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 8.5 ثانية للانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

السعر الرسمي للسيارة كيا سورينتو موديل 2023

الفئة الاولى بسعر 2,149,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2,399,900 جنيه.

كيا اكسيد موديل 2022

3 – كيا اكسيد موديل 2022

تستمد السيارة كيا اكسيد موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات، ومدة تسارع قدرها 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، واستهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

السعر الرسمي للسيارة كيا اكسيد موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 949,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 999,900 جنيه.